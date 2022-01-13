РФ не будет обсуждать требования США об отводе войск на своей территории – Лавров

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Россия не готова обсуждать требования США об уходе в казарму российских войск на своей территории. Об этом в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести (войска. – Прим. ред.) от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму", – подчеркнул Лавров.

Он добавил, что такие требования являются неприемлемыми.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне оценили призыв США отвести российские войска от границы с Украиной. Как заявили в посольстве РФ, дислокация войск является суверенным правом любого государства. Там отметили, что не понимают логику властей США относительно вопроса о размещении российских войск на границе с Украиной.

