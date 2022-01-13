Дочь Назарбаева обратилась к казахстанцам

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Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия выразила соболезнования семьям погибших из-за беспорядков. Об этом сообщает News.ru.

"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей", – сказала Алия, добавив, что произошедшее должно стать уроком для всех граждан Казахстана.

Также она поблагодарила жителей республики за поддержку отца. По ее словам, Назарбаев в последние дни получает много сообщений с теплыми словами.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что в СМИ и соцсетях активно распространяются ложные слухи и провокационные сообщения о Назарбаеве.

По его словам, в настоящее время первый президент Казахстана находится в Нур-Султане и оказывает необходимую поддержку Токаеву. Укибай подчеркнул, что Назарбаев и Токаев всегда вместе отстаивали будущее нации и страны.

До этого казахстанские СМИ сообщили, что Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули пределы Казахстана. В стране якобы остался только старший брат первого президента страны Болат Назарбаев.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

