Политолог оценил шансы избрания Зеленского президентом Украины

Украина дошла до той черты, когда комик имеет большой предвыборный рейтинг. Такими словами политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского об опасности избрания президентом Незалежной шоумена Владимира Зеленского.
Эксперт не стал отрицать, что потенциальное избрание Зеленского связано с определенными рисками, поскольку непонятна его политическая программа. Впрочем, на электоральный реитинг артиста, по мнению Мезюхо, влияют общие настроения в стране.
"Огромное количество украинцев разочарованы в действующих политических деятелях", – подчеркнул Мезюхо, отметив, что рейтинг Зеленского может меняться, как в позитивную, так и в негативную сторону.
По убеждению эксперта, если популярный на Украине артист хочет стать главой государства, ему нужна поддержка местных олигархов и политической элиты Запада.
Ранее Погребинский отметил, что люди вроде Зеленского не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут попасть под влияние опытных интриганов. Он также заявил о низкой вероятности победы шоумена на выборах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.