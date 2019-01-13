Политолог оценил шансы избрания Зеленского президентом Украины

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Украина дошла до той черты, когда комик имеет большой предвыборный рейтинг. Такими словами политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского об опасности избрания президентом Незалежной шоумена Владимира Зеленского.

Эксперт не стал отрицать, что потенциальное избрание Зеленского связано с определенными рисками, поскольку непонятна его политическая программа. Впрочем, на электоральный реитинг артиста, по мнению Мезюхо, влияют общие настроения в стране.

"Огромное количество украинцев разочарованы в действующих политических деятелях", – подчеркнул Мезюхо, отметив, что рейтинг Зеленского может меняться, как в позитивную, так и в негативную сторону.

По убеждению эксперта, если популярный на Украине артист хочет стать главой государства, ему нужна поддержка местных олигархов и политической элиты Запада.

Ранее Погребинский отметил, что люди вроде Зеленского не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут попасть под влияние опытных интриганов. Он также заявил о низкой вероятности победы шоумена на выборах.