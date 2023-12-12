МИД РФ обвинил ВСУ в ударах по мирным жителям после поражения на поле боя

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Украинская армия перенаправила свои усилия на террористические атаки и удары по гражданским объектам и мирному населению после поражения на поле боя. Об этом посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил на брифинге.

По его словам, данные факты зафиксированы почти во всех российских регионах, которые прилегают к линии боевого соприкосновения и границе с Украиной.

"Киевские власти сейчас предпринимают действия, направленные на организацию террористической деятельности против общественно значимых персон в попытках повлиять на настроение в российском обществе", – поделился Мирошник.

Ранее политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов назвал признанием поражения в боевых действиях переход ВСУ к обороне. Он отметил, что Владимир Зеленский думает, будто бы он не является марионеткой, а стоит наравне с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский в своем первом публичном выступлении в ходе визита в США раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Украине. По его словам, поддержку Киева блокирует оппозиция со стороны республиканцев.

Позже стало известно, что палата представителей США не будет рассматривать запрос Белого дома о выделении новой помощи Украине до ухода на каникулы.

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