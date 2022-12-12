Захарова напомнила, что Ватикан не извинился за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение Ватикана об организации диалога по Украине, напомнив, что Святой Престол до сих пор не извинился за слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.

Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что государство является подходящим местом для проведения переговоров между Москвой и Киевом.



"Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

В конце ноября Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокой частью ВС РФ на Украине. Он также отметил, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев вручил ноту протеста руководству внешнеполитической службы Святого Престола в связи с данным заявлением. Он подчеркнул, что российская сторона возмущена словами понтифика.

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