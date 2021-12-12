Моравецкий пообещал не допустить запуск "Северного потока – 2"

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, "Северный поток – 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и ЕС.
"Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины", – отметил Моравецкий.
Он подчеркнул, что Польша вместе с Германией пытается найти решение по недопущению запуска "Северного потока– 2".
Ранее в Германии заявили, что глава немецкого МИД, сопредседатель партии "Союз-90/Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу "Северный поток – 2". Автор публикации отметил, что в качестве представителя "Зеленых" политик всегда выступала против строительства газопровода, затем, как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершилось.
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