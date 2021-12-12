В Совфеде заявили, что США создают схожий с НАТО цифровой альянс

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США фактически закладывают основы для создания цифрового похожего на НАТО альянса без права принятия решений суверенными государствами. Об этом заявил первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете".
"Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ", – отметил Аверьянов.
По его словам в новом альянсе будут приказывать жить по правилам, которые напишет Google, Apple или Amazon.
"Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам", – высказался Аверьянов.
Ранее сообщалось, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13–15 декабря. После этого она отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель. Целью визитов Донфрид в столицы России и Украины являются встречи с государственными должностными лицами.
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