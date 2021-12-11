Помощник госсекретаря США посетит Москву и Киев в период с 13 по 15 декабря

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13–15 декабря. После этого она отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель. Об этом говорится заявлении Госдепартамента, передает ТАСС.

Целью визитов Донфрид в столицы России и Украины являются встречи с государственными должностными лицами. Планируется, что помощник госсекретаря США обсудит наращивание военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке "нормандского формата", – пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении Госдепартамента добавили, что в дальнейшем Донфрид направится в Бельгию. В Брюсселе она проведет консультации с союзниками по НАТО и партнерами по Евросоюзу. Разговор коснется усилий по поиску дипломатического решения ситуации, разворачивающейся вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты пока не могут точно сказать, каким будет формат переговоров по поставленным Россией вопросам безопасности в Европе. Она отметила, что у США есть беспокойство, связанное с безопасностью в мире и на российско-украинской границе.