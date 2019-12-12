Эксперт объяснил высылку немецких дипломатов из России

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Заведующий кафедрой управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма объяснил решение российской стороны о высылке двух немецких дипломатов. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам эксперта, в вопросе высылки дипломатов всегда присутствует принцип зеркальности. "Здесь, кроме высылки сотрудников немецкого посольства в Москве, будут обсуждаться потенциальные пункты для разрешения подобных ситуаций более мирным путем, без таких ангажированных поступков, как высылка дипломатов", – заключил Сурма.

Ранее двух сотрудников посольства ФРГ в Москве уведомили о необходимости покинуть Россию в течение суток. Соответствующую ноту вручили послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру. Решение связано с высылкой двух российских дипломатов из Германии.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва готова продолжить конструктивный диалог с представителями ФРГ. По словам представителя Кремля, в руководстве страны рассчитывают, что история с дипломатами не станет "негативным фактором" в сотрудничестве с Германией.

