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Общество

13:22

Кремль прокомментировал прекращение показа сериала "Слуга народа" с Зеленским

политика общество

Фото: кадр из сериала "Слуга народа", 1-й сезон, 1-я серия, 2015 год, реж. Алексей Кирющенко

В Кремле прокомментировали информацию о прекращении показа сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По его заявлениям, президентская администрация не имеет отношения к подобному решению телеканала ТНТ, поскольку не может вмешиваться в редакционную политику.

"Абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее", – отметил Песков.

Помимо этого, он добавил, что посмотреть сериал можно на разных платформах, а потому в этом нет ничего нового.

Ранее показ сериала "Слуга народа" был прерван. Первые серии киноленты вышли в эфир, а позднее продолжение было снято с телевизионной сетки.

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