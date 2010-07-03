Кремль прокомментировал прекращение показа сериала "Слуга народа" с Зеленским

Фото: кадр из сериала "Слуга народа", 1-й сезон, 1-я серия, 2015 год, реж. Алексей Кирющенко

В Кремле прокомментировали информацию о прекращении показа сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По его заявлениям, президентская администрация не имеет отношения к подобному решению телеканала ТНТ, поскольку не может вмешиваться в редакционную политику.

"Абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее", – отметил Песков.

Помимо этого, он добавил, что посмотреть сериал можно на разных платформах, а потому в этом нет ничего нового.

Ранее показ сериала "Слуга народа" был прерван. Первые серии киноленты вышли в эфир, а позднее продолжение было снято с телевизионной сетки.