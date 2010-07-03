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Политика

03:22

Из эфира ТНТ исчез сериал "Слуга народа" с Зеленским

общество политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Из эфира телеканала ТНТ исчез сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом пишет РБК.

Первые три серии показали на ТНТ в среду, 11 декабря. Изначально в телепрограмме на 12 и 13 число было заявлено продолжение показа. При этом вечером 11 декабря сериал пропал из сетки вещания, а взамен оказались поставлены другие программы. По словам представителя канала, это был "продуманный маркетинговый ход".

"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ", – сообщил представитель телеканала.

Отмечается, что показ сериала "Слуга народа" было решено перенести на онлайн-платформу.

"Нашей целью было не только поощрить подписчиков платформы новым оригинальным контентом, но и усилить узнаваемость платформы, на которой будут показывать сериал", – объяснили на канале.

Показ сериала на телеканале ТНТ был анонсирован на следующий день после саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже. На нем Владимир Зеленский впервые после вступления в должность президента Украины лично встретился с российским лидером.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Дмитрий Песков объяснил, что у президента России нет на это времени.

Завершилась встреча "нормандской четверки"

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