Турция потребовала провести конференцию по денуклеаризации из-за ядерного оружия Израиля

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Необходимо организовать конференцию по денуклеаризации из-за обсуждений вокруг ядерного оружия Израиля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита Организации исламского сотрудничества и Лига арабских государств, передает агентство Anadolu.

По его словам, в этой ситуации есть как тактические, так и стратегические проблемы. Поэтому, как он утверждает, вопрос денуклеаризации важен, так как "может разоблачить как Израиль, так и тех, кто стоит за ним".

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что в международной мирной конференции по сектору Газа, которую предложила провести Анкара, могут поучаствовать страны региона, включая Палестину и Израиль.

"Мы всегда говорили, что в справедливом мире нет проигравших, и будем это повторять. Нет лучшей базы для установления мира, кроме подобной конференции, в которой примут участие игроки региона, включая воюющие стороны", – отметил он.

Также Эрдоган обсудил проблему ООН, которой, по его словам, необходима серьезная реформа, чтобы организация была более функциональной.

"ООН должна получить возможности сдерживания, в том числе с санкционной силой. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение ООН", – добавил он.

Президент Турции подчеркнул, что на примере конфликта ХАМАС и Израиля видно, что ООН и другие международные организации не справляются со своей работой и не замечают гибели мусульман.

"Международные организации служат интересам власти, они направляют мировой порядок в соответствии с интересами только пяти стран", – объяснил Эрдоган.

При этом турецкий лидер отметил, что не видит со стороны ЕС точно сформулированной позиции по Турции, а также по конфликту вокруг Израиля. Более того, он сообщил, что не собирается созваниваться с президентом США Джо Байдену по ситуации в Газе. Также Эрдоган подчеркнул, что договориться Турции и США по Газе нельзя, если Вашингтон продолжит считать, что анклав является территорией Израиля.

"Мы не одни говорим, что являемся ключевой страной на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в нашем регионе. В этой географии невозможно выступить с инициативой или планом, минуя Турцию", – добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган отметил, что позиция Запада по обстановке в секторе Газа является трусостью и бессовестностью. По его словам, ООН и Международный уголовный суд (МУС) должны расследовать преступления Израиля в анклаве. Также он призвал создать фонд помощи для Газы.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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