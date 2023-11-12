Российские корабли зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

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Отряд кораблей РФ, в состав которых вошли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкер "Печенга", зашел в порт Читтагонг в Бангладеш. Они пришвартовались в порту, сообщает ТАСС.

По словам посла РФ в Бангладеш Александра Мантыцкого, в прошлый раз российские корабли зашли туда 50 лет назад для проведения операции по расчистке и разминированию порта.

"Тогда отряд российских кораблей пришел сюда, чтобы фактически спасти молодую страну, получившую независимость в 1971 году, от гуманитарной катастрофы. Акватория порта после войны за независимость была заминирована, кроме того, здесь были затоплены десятки судов", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин разрешил направить ядерное топливо на бангладешскую АЭС "Руппур", которая строится по проекту РФ. Президент РФ и руководство "Росатома" по видеосвязи приняли участие в церемонии по случаю завоза топлива на АЭС вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия привержена мораторию на ядерные испытания и будет следовать ему, пока и другие страны его соблюдают. Он напомнил, что российская сторона объявила о добровольном моратории еще в начале 1990-х годов. По словам Вершинина, РФ до сих пор следует ему и будет дальше это делать. Однако замглавы МИД России добавил, что остальные ядерные государства должны тоже соблюдать мораторий.

Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"