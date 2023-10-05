Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС "Руппур" в Бангладеш

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Владимир Путин разрешил направить ядерное топливо на бангладешскую АЭС "Руппур", которая строится по проекту РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ и руководство "Росатома" по видеосвязи участвуют в церемонии по случаю завоза топлива на АЭС вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.

"Для нас большая честь вручить вам документ о доставке ядерного топлива на атомную станцию. Прошу вас принять этот документ из дружественной России", – заявил глава государства, обращаясь к Шейх Хасине.

После этого по просьбе Владимира Путина первый заместитель гендиректора "Росатома" по атомной энергетике и глава "Атомстройэкспорта" Андрей Петров передал сертификат бангладешской стороне о поставке первой партии ядерного топлива на АЭС.

Власти Бангладеш предполагают, что АЭС уже в конце следующего года начнет производить электричество. По договору Россия будет направлять ядерное топливо в течение всего срока службы станции.

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200, мощность которой составляет 2,4 тысячи мегаватт, строится в 160 километрах от столицы Бангладеш – города Дакки. Станцию возведут по российскому проекту III+, который составлен по международным требованиям безопасности. Работы начались еще в 2021 году.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия привержена мораторию на ядерные испытания и будет следовать ему, пока и другие страны его соблюдают. Он напомнил, что российская сторона объявила о добровольном моратории еще в начале 1990-х годов. По словам Вершинина, РФ до сих пор следует ему и будет дальше это делать. Однако замглавы МИД России добавил, что остальные ядерные государства должны тоже соблюдать мораторий.

Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"