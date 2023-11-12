Пользователи раскритиковали Байдена, воспользовавшегося подсказкой от помощника

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Пользователи соцсетей подвергли критике президента США Джо Байдена, который воспользовался подсказкой служащего почетного караула после возложения венка к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

После традиционного возложения венка по случаю отмечаемого в США 11 ноября Дня ветеранов Байден развернулся и сделал пару шагов по направлению к стоявшим у него за спиной жене Джилл Байден и вице-президенту Камале Харрис. Внезапно обратился к служащему почетного караула. Тот жестом указал Байдену, что он двигался в верном направлении. После этого президент снова обернулся и с улыбкой проследовал к жене.

Пользователи соцсетей охарактеризовали поведение Байдена как "постыдное" и "жалкое".

Ранее Джо Байден во время выступления озвучил перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене. Он зачитал слова "прошел на трибуну", написанные в его шпаргалке.