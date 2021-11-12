Лавров назвал глупостью возможные санкции в отношении "Аэрофлота"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал глупостью идею о санкциях Евросоюза в отношении компании "Аэрофлот". Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, Россия должна реагировать просто – надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления аррогантные, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров посетил Париж для участия в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2". Он отметил, что собравшиеся не обсуждали тему с "Аэрофлотом".

При этом министр подчеркнул, что информация о полетах самолетов авиакомпании находится в открытом доступе, с данными можно свободно ознакомиться.

Накануне стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Компанию назвали причастной к перевозке нелегалов. При этом сам перевозчик отрицает данную информацию.