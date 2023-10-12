Адвокат рассказала, какое наказание грозит Вовану и Лексусу за пранк над МИД Финляндии

Фото: Агентство "Москва"

За пранк над главой МИД Финляндии Элиной Валтонен российским блогерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) не грозит серьезного наказания. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на адвоката и специалиста по гражданскому международному праву Марию Ярмуш.

По ее словам, в их действиях отсутствует уголовная составляющая.

"Поэтому против наших ребят расследование начинаться даже не будет. Скорее всего, здесь под вопрос будет поставлена компетенция внешнеполитического ведомства Финляндии и то, что возможно позвонить министру", – отметила адвокат.

Как подчеркнула эксперт, работа МИД Финляндии является непрофессиональной. Также она назвала министра жертвой пропаганды Запада.

"Она не поняла, что это шутка. Это отсутствие просто, наверное, какого-то опыта жизненного. Или вся ситуация у них в МИД поставлена на какой-то бытовой уровень", – добавила собеседница радио.

В МИД Финляндии начали расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен. В ведомстве добавили, что видеозвонок не вызвал каких-либо подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на некоторые актуальные вопросы.

Позже блогер Владимир Кузнецов (Вован) заявил, что они вместе с Алексеем Столяровым (Лексус) готовы помочь МИД Финляндии в расследовании, если будет соответствующее обращение.

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