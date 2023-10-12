МИД Чехии вызвал посла РФ в стране из-за событий в украинском селе Гроза

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Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла Александра Змеевского после заявлений Киева об обстреле украинского населенного пункта Гроза. Об этом сообщает местное информационное агентство ЧТК.

В материале указывается, что в результате удара с воздуха в селе погибли 55 человек и трое считаются пропавшими без вести. При этом в самом ведомстве не стали комментировать вызов дипломата.

Ранее в СМИ распространились сообщения о якобы нанесенном ракетном ударе в селе Гроза в Харьковской области. Сообщалось о гибели мирных жителей.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал акцент на том, что Вооруженные силы России не атакуют объекты гражданской инфраструктуры на Украине. Он подчеркнул, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры, местам скопления войск и представителей военного руководства.



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