Депутаты Госдумы нового созыва избрали председателей 32 комитетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Государственной думы VIII созыва на первом пленарном заседании избрали председателей 32 комитетов нижней палаты российского парламента.

Согласно принятому постановлению, парламентарии от "Единой России" возглавят 17 комитетов, представители КПРФ станут главами пяти комитетов, депутаты от ЛДПР и "Справедливой России – За правду" – четырех, фракции "Новые люди" – двух.

Экс-глава Пенсионного фонда Максим Топилин (ЕР) был избран председателем созданного комитета по экономической политике. Александр Демин (НЛ) возглавил комитет по малому и среднему предпринимательству, а Валерий Гартунг (СР) – комитет по защите конкуренции.

Владимир Гутенев (ЕР), ранее занимавший должность зампредседателя упраздненного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, возглавил новый комитет по промышленности и торговле.

Вице-спикер Госдумы прошлого созыва Ольга Тимофеева (ЕР) избрана председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Алексей Диденко (ЛДПР), который в прошлом созыве возглавлял комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, стал председателем комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Главой комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды был утвержден экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин (ЕР), в должности председателя комитета по молодежной политике – Артем Метелев (ЕР).

На посту главы комитета по контролю утвержден Олег Морозов (ЕР), главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей стала Нина Останина (КПРФ), комитета по науке и высшему образованию – Сергей Кабышев (СР), комитета по делам национальностей – Геннадий Семигин (СР).

Сергей Пахомов (ЕР) был избран председателем комитета по строительству и ЖКХ, Сергей Гаврилов (КПРФ) – главой комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Бывший зампредседателя правительства Калмыкии, звезда КВН Сангаджи Тарбаев (НЛ) возглавил комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Бывший замглавы Минобороны РФ Андрей Картаполов (ЕР) возглавил комитет по обороне, Депутат Ольга Казакова (ЕР) – комитет по просвещению, Дмитрий Хубезов (ЕР) – комитет по охране здоровья, Дмитрий Свищев (ЛДПР) – комитет по физической культуре и спорту.

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СР) сохранил свой пост в Госдуме нового созыва.

Должность председателя комитета по государственному строительству и законодательству осталась за Павлом Крашенинниковым (ЕР), председателя комитета по международным делам – за Леонидом Слуцким (ЛДПР), председателя комитета по транспорту – за Евгением Москвичевым (ЕР), председателя комитета по бюджету и налогам – за Андреем Макаровым (ЕР), председателя комитета по аграрным вопросам – за Владимиром Кашиным (КПРФ), председателя комитета по IT – за Александром Хинштейном (ЕР).

Также свои посты сохранили глава комитета по энергетике Павел Завальный (ЕР), глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР), глава комитета по культуре Елена Ямпольская (ЕР), глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла 12 октября один из старейших депутатов, летчик-космонавт Валентина Терешкова.

Согласно принятому парламентариями регламенту, в Госдуме нового созыва будут функционировать 3 постоянных комиссии и 32 комитета – на шесть больше, чем в прошлом созыве.

Это произошло из-за "разукрупнения" ряда комитетов экономического и других блоков для их приближения к структуре федеральных органов власти.

