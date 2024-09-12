Байден надел кепку в поддержку Трампа

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Американский президент Джо Байден на мероприятиях, посвященных годовщине терактов 11 сентября, надел кепку в поддержку кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

Одна из памятных церемоний проходила в Шэнксвилле в штате Пенсильвания. Там действующий президент говорил о необходимости двухпартийного единства в США и призывал к восстановлению этого духа. Один из сторонников Трампа предложил Байдену надеть кепку, и тот согласился. Предвыборный штаб Трампа опубликовал фотографию Байдена в кепке и поблагодарил за поддержку.

Ранее президент США в ходе выступления на общенациональном съезде демократов публично назвал Трампа лузером, который лжет о проблемах Штатов всему миру. Он указал, что американцы – преуспевающие люди, путешествующие по миру. Он также поинтересовался у присутствующих, знают ли они хотя бы одну страну, которая не считает США лидирующей державой.