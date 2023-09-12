СБУ заявила, что не заводила дело против Бабченко

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky (Аркадий Бабченко признан в РФ иноагентом)

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что не возбуждала уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом), который в прошлом известен работой на СБУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Отмечается, что в СБУ удивились подобной информации.

Сообщение о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела появилось во вторник, 12 сентября. По словам журналиста, его приказали задержать и направить в Лукьяновское СИЗО после пересечения украинской границы. При этом Бабченко не знает, на каких основаниях открыто уголовное дело. Он предположил, что все из-за оскорблений президента Украины Владимира Зеленского.

Министерство юстиции РФ внесло Бабченко в реестр иностранных агентов 7 апреля. По информации Минюста, он собирал средства, которые в дальнейшем передавались украинским силовикам. Помимо этого, журналист распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Считавшийся погибшим журналист Бабченко выступил на пресс-конференции