СБУ возбудила дело против журналиста Бабченко – СМИ

Фото: телеграм-канал "Топор Live" (Аркадий Бабченко признан в РФ иноагентом)

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко, включенного Минюстом РФ в реестр иноагентов, сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, его приказали задержать и направить в Лукьяновское СИЗО после пересечения украинской границы. При этом Бабченко не знает, на каких основаниях открыто уголовное дело. Он предположил, что все из-за оскорблений украинского президента Владимира Зеленского.

7 апреля министерство юстиции РФ внесло Бабченко в реестр иностранных агентов. По информации министерства, он собирал средства, которые в дальнейшем передавались украинским силовикам. Помимо этого, журналист распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

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