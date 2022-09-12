ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Николаевом – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили 45 тысяч тонн боеприпасов на складе ВСУ в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием.

"В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области. В результате были уничтожены более 300 украинских военных, до 1 000 бойцов ВСУ были ранены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

