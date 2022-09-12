Аксенов поддержал удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Киеву

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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на территориях, подконтрольных Киеву, сообщает РИА Новости.

По его словам, всем понятен террористический характер действий Киева.

"Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер", – сказал он.

Ранее Госдепартамент США связал отключение электричества на Украине с действиями России в рамках специальной военной операции. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что осуждает российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины.

Он подчеркнул, что они оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды.

Отключение электричества произошло сразу в нескольких регионах Украины. Речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Между тем Владимир Зеленский уточнил, что блэкаут затронул пять областей. Так, совсем электроэнергии нет в Харьковской и Донецкой областях, частично электричество пропало в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

