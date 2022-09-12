Антоновский мост вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ

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Военные ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост через Днепр, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Был опять обстрелян мост. Работала система ПВО, но часть прилетела в мост. Мост стоит, все нормально, понаделали еще несколько дырок", – сообщил он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что движение по мосту закрыто последние два месяца. Он также отметил, что ВСУ совершают удары исключительно по объектам гражданской инфраструктуры.

Как отметил источник агентства в экстренных службах, украинскими военными были выпущены 6 ракет из американских комплексов HIMARS.

Ранее Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне, подвергающийся массированным обстрелам со стороны ВСУ, находится в аварийном состоянии и закрыт для проезда автотранспорта.

Он отметил, что украинские силовики ведут обстрел судов, которые обеспечивают транспортировку мирных жителей через Днепр. Кроме того, по его словам, ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Херсона и области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

