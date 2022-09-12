Требования к избирательной системе в России с каждым годом будут возрастать – Памфилова

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Требования к избирательной системе РФ будут возрастать, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Мы делаем все для того, чтобы отвечать этим требованиям", – приводит РИА Новости слова Памфиловой.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

При этом были курьезные случаи. К примеру, один избиратель пришел голосовать в костюме робота-трансформера, на другом участке пели и плясали цыгане в национальных костюмах, еще одни избиратели принесли с собой на голосование хорька, которого не с кем было оставить дома.

