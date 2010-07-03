Суд разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища

Ранее администрация президента США выпустила указ, согласно которому Вашингтон намерен отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства.
4 сентября стало известно, что Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Перед этим Трамп подтвердил намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если она не будет бороться с прибывающими мигрантами. После заявлений президента в США подорожали авокадо.
В феврале глава Белого дома потребовал от парламента выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены. Против выступили демократы, которые считают такие затраты необоснованными.
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