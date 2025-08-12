Президент Казахстана Токаев разбил доску после вручения ему черного пояса тхэквондо

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил тренировочную доску после того, как глава Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу вручил ему черный пояс девятого дана. Видеозапись события была опубликована пресс-службой казахстанского лидера.

Перед этим 72-летний Токаев оставил на доске автограф. В пресс-службе добавили, что президент сделал это по просьбе Чоу, соблюдая традицию тхэквондо. Находившиеся в зале встретили это аплодисментами.

Черный пояс девятого дана – высшая степень в тхэквондо. При этом в официальной биографии Токаева не указывается, занимался ли он когда-нибудь этим видом борьбы.

Ранее президент Казахстана заявлял, что никто не может навязывать гражданам страны язык, на котором они будут говорить в личном общении и во время публичных выступлений.

Токаев отметил, что провокационные действия на эту тему, направленные на дестабилизацию Казахстана, будут пресекаться и наказываться.

Он уточнил, что будут пресекаться в том числе провокации по дискриминации жителей государства по этническому, языковому или религиозному признаку, осуществляемые из-за рубежа.

