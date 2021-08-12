Лавров пошутил, что медведи в России чувствуют себя свободнее индейцев в США

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Сергей Лавров положительно оценил такие стереотипы о России, как водка и медведи, сообщает РИА Новости. Он пошутил, что косолапые в РФ чувствуют себя свободнее, чем индейцы в США.
На вопрос о том, как можно изменить отношение к традиционным русским культурным элементам, воспринимающимся с насмешкой у мира и самих россиян, министр отметил: "Слава богу, что у нас такие символы".
"Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи – признак нашего бережного отношения к природе", – сказал министр.
По его мнению, было бы лучше, чтобы это вызывало позитивные эмоции, чем те ассоциации, которые у многих людей вызывают такой символ США как индейцы. Он напомнил, что их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей.
Ранее певец и шоумен Пьер Нарцисс рассказал, какие стереотипы о России существуют в Африке. По его словам, в жарких странах считают, что в России холодно, что в ней живут суровые люди, которые не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что в стране медведи ходят по улицам.
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