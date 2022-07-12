Политолог прокомментировал предложение Швеции признать РФ террористическим государством

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Заявления, похожие на предложение депутата шведского парламента Маркуса Вихеля о признании России террористическим государством, характерны для политиков, которые пытаются снискать доверие Вашингтона. Об этом в беседе с RT заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он отметил, что террористические действия видны со стороны Украины, которая проводит теракты в Херсонской области, или США, которые являются "главными террористами в мире".

Шаповалов выразил мнение, что террористическим государством можно признать и саму Швецию, так как она активно помогает украинским неонацистам.

"Сейчас в Швеции, которая стремится попасть в НАТО, у многих политиков появляется стремление "бежать впереди паровоза", американского паровоза, и озвучивать антироссийские лозунги", – заключил Шаповалов.

Ранее сообщалось, что Вихель направил главе МИД страны Анн Линде письмо с вопросом о признании России террористическим государством. В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал инициатором подобных идей Соединенные Штаты, так как РФ является одним из немногих государств, которые противостоят диктату США и сохранению монополярного мира.

