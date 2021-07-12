ФРГ будет поддерживать Украину по транзиту газа и при новых канцлерах – Меркель

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Германия будет оказывать поддержку Украине касательно сохранения транзита газа через страну и при последующих канцлерах. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

После парламентских выборов в сентябре она покинет свой пост.

"Я думаю, мы не бессильны в этом вопросе (сохранении транзита газа через Украину. – Прим. ред.). Мы обещали это Украине и будем придерживаться этого. Я забочусь о том, чтобы придерживаться своих обещаний, и думаю, это относится и к каждому следующему немецкому канцлеру", – приводит слова Меркель агентство "Прайм".

Канцлер также указала на осведомленность России, что транзит газа через Украину для Германии является частью всего пакета газового портфолио (источников импорта газа. – Прим. ред.).

Ранее депутат бундестага назвал безумием идею о компенсациях Киеву из-за "Северного потока – 2". Такое заявление сделал лидер "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла.

