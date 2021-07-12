Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Муниципальный депутат Илья Яшин объявил в своих социальных сетях о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы, сообщает News.ru.
"Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах", – рассказал Яшин.
Он подчеркнул, что 27 июля изберут нового главу района и команда Яшина выдвинет на этот пост одного из муниципальных депутатов Москвы – Елену Котеночкину.
Свое решение он объяснил тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. Яшин добавил, что к самому муниципалитету появились претензии со стороны надзорных органов.
Депутат также заявил, как важно вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для своей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года.
Ранее сообщалось, что более трех тысяч кандидатов от 11 политических партий в настоящее время представили необходимые документы в ЦИК РФ для выдвижения на выборах в Госдуму. Точное количество кандидатов составило 3 187 человек. Партии выдвинули 1 735 кандидатов по одномандатным округам, 122 кандидата пошли по пути самовыдвижения.
Памфилова напомнила, что партии могут представить документы в комиссию для выдвижения на выборы в Госдуму не позднее 24 часов 13 июля. Самовыдвиженцы должны представить документы в окружные комиссии не позднее 24 часов 12 июля.
Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов. Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью.
Центризбирком утвердил порядок голосования на выборах в сентябре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: