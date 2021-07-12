Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы

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Муниципальный депутат Илья Яшин объявил в своих социальных сетях о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы, сообщает News.ru.

"Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах", – рассказал Яшин.

Он подчеркнул, что 27 июля изберут нового главу района и команда Яшина выдвинет на этот пост одного из муниципальных депутатов Москвы – Елену Котеночкину.

Свое решение он объяснил тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. Яшин добавил, что к самому муниципалитету появились претензии со стороны надзорных органов.

Депутат также заявил, как важно вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для своей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч кандидатов от 11 политических партий в настоящее время представили необходимые документы в ЦИК РФ для выдвижения на выборах в Госдуму. Точное количество кандидатов составило 3 187 человек. Партии выдвинули 1 735 кандидатов по одномандатным округам, 122 кандидата пошли по пути самовыдвижения.

Памфилова напомнила, что партии могут представить документы в комиссию для выдвижения на выборы в Госдуму не позднее 24 часов 13 июля. Самовыдвиженцы должны представить документы в окружные комиссии не позднее 24 часов 12 июля.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов. Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью.