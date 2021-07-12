Партия президента Санду лидирует на парламентских выборах в Молдавии

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
На досрочных парламентских выборах в Молдавии лидирует партия "Действие и солидарность", которая поддерживает президента страны Майю Санду. Об этом свидетельствуют предварительные результаты после обработки 90% протоколов, передает "Интерфакс".
По предварительным подсчетам, партия получила 47% голосов, на втором месте – Избирательный блок коммунистов и социалистов, на третьем – партия "Шор". У них пока 31% и 6,7% соответственно. Уточняется, что остальные партии не преодолевают порог в 5% голосов.
Таким образом, "Действие и солидарность" может получить более 51 мандата из 101. За эту партию голосуют избиратели за рубежом, оттуда пока поступили еще не все результаты.
Досрочные парламентские выборы состоялись в Молдавии в воскресенье, 11 июля. Президент республики поблагодарила избирателей за участие и отметила, что намерена как можно скорее приступить к формированию правительства.
"Спасибо тем, кто сегодня пришел на избирательные участки и подставил плечо укреплению демократии в Молдове. Наша демократия еще молода, у нее много проблем, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы идти на выборы, является поводом верить в то, что нам удастся построить свободную страну", – заявила Санду.
В апреле 2021 года президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Документ был представлен на брифинге главы государства.
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