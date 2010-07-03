Шварценеггер прокомментировал слова Трампа о его смерти

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Дональд Трамп заявил о смерти Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщил журналист Yahoo News Хантер Уокер.

"Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер…Я там был", – процитировал президента в Twitter Уокер.

Позже Уокер пояснил, что Трамп говорил о рейтингах реалити-шоу The Apprentice ("Кандидат"), выходившего в 2004–2017 годах. Шварценеггер сменил Трампа в качестве ведущего после президентских выборов.

71-летний Шварценеггер ответил в Twitter, что жив и предложил сравнить налоговые декларации. "Я все еще здесь", – обратился он к главе государства.

Прошлым летом после встречи Трампа с Владимиром Путиным Шварценеггер назвал американского лидера "вареной макарониной". По словам актера, на Трампа было неловко смотреть.