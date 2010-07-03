Неизвестный напал на Шварценеггера в ЮАР

Фото: youtube.com/World's Strongest Fan

На Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На видео актер общается с поклонниками, и в этот момент сзади к нему подбегает человек и бьет его ногой. Нападавшего задержали. Мотивы его поступка пока неизвестны.



Шварценеггер приехал в Сандтон в качестве судьи на спортивные соревнования. По словам актера, он принял удар за обычное движение из толпы.

Он также призвал поклонников не переживать из-за инцидента.

В апреле появились первые кадры из нового фильма "Терминатор: Темная судьба". На снимках запечатлены основные персонажи боевика.