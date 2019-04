В Сети появились первые кадры из фильма "Терминатор: Темная судьба"

В интернете появились первые кадры из нового фильма "Терминатор: Темная судьба". На снимках запечатлены основные персонажи боевика.

На кадрах можно увидеть не только Арнольда Шварценеггера и Линду Хэмилтон, но и Гэбриела Луну, Маккензи Дэвис, Диего Бонету и других.

New pictures released from #TerminatorDarkFate its a continuation from Terminator: Judgement Day and will be ignoring Terminator: Rise of the Machines, Salvation and Genisys. Also, Tim Miller is directing and James Cameron is producing and they've got a great writing team aswell. pic.twitter.com/xcvnlKPagy