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11 февраля, 09:18

Кэмерон раскрыл название нового фильма о Терминаторе

культура

11 февраля, 09:18

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Фото: ТАСС/Abaca Press/Hahn Lionel

Джеймс Кэмерон раскрыл название шестого по счету полнометражного фильма о роботах-терминаторах. По его словам, съемки проходят под рабочим названием "Терминатор: Темная Судьба", передает портал "Мир 24".

Сюжет будет разворачиваться во время "судного дня", рассказывая историю, произошедшую до событий в картине "Терминатор. Восстание машин". Джеймс Кэмерон – продюсер проекта, режиссер фильма – Тим Миллер ("Дэдпул","Каменная рыба").

Франшиза "Терминатор" рассказывает о войне людей против машин, управляемых искусственным интеллектом. Он был создан, чтобы помогать человечеству, компанией Skynet, но в итоге разум восстал против людей. "Терминатор" и "Терминатор 2. Судный день" входят в число наиболее известных американских фильмов. Второй фильм о Терминаторе получил четыре премии "Оскар". Первый "Терминатор" включен Библиотекой Конгресса США в список фильмов, признанных национальным достоянием.

Арнольд Шварценеггер в роли Терминатора попал в список лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии.

Фото: кадр из фильма "Терминатор: Генезис"

Пятая часть серии под названием "Терминатор: Генезис" вышла на экраны летом 2015 года.

Ранее сообщалось, что умерли два актера из этих фильмов – Дик Миллер и Кристофер Лоуфорд.

Шварценеггер вспомнил времена "Терминатора"

культура

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