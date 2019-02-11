Кэмерон раскрыл название нового фильма о Терминаторе

Джеймс Кэмерон раскрыл название шестого по счету полнометражного фильма о роботах-терминаторах. По его словам, съемки проходят под рабочим названием "Терминатор: Темная Судьба", передает портал "Мир 24".
Сюжет будет разворачиваться во время "судного дня", рассказывая историю, произошедшую до событий в картине "Терминатор. Восстание машин". Джеймс Кэмерон – продюсер проекта, режиссер фильма – Тим Миллер ("Дэдпул","Каменная рыба").
Франшиза "Терминатор" рассказывает о войне людей против машин, управляемых искусственным интеллектом. Он был создан, чтобы помогать человечеству, компанией Skynet, но в итоге разум восстал против людей. "Терминатор" и "Терминатор 2. Судный день" входят в число наиболее известных американских фильмов. Второй фильм о Терминаторе получил четыре премии "Оскар". Первый "Терминатор" включен Библиотекой Конгресса США в список фильмов, признанных национальным достоянием.
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