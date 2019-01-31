Умер известный по "Терминатору" и "Гремлинам" актер Дик Миллер

Фото: кадр из фильма "Солдатики", режиссер Джо Данте

Американский актер Дик Миллер, на счету которого более 175 фильмов, умер в США. Ему было 90 лет, пишет The Hollywood Reporter.

Артиста не стало 30 января, когда он находился в Толука-Лейке в окружении близких. Смерть наступила из-за естественных причин.

За свою карьеру Миллер появлялся на телевидении около двух тысяч раз. Наиболее он известен по ролям в "Гремлинах" и "Терминаторе". Популярность пришла к актеру после появления в фильме "Ведро крови", вышедшем на экраны в 1959 году.

Миллер также снимался в кинолентах "Солдатики", "Кошмары Фредди", "Падшие ангелы", "Призрак Голливуда" и других.