Шварценеггер снимется в шестой части "Терминатора"

Роль Терминатора в шестой части одноименного фильма вновь исполнит актер Арнольд Шварценеггер, сообщает Lenta.ru.

Он заявил, что уже встречался с режиссером Джеймсом Кэмероном для обсуждения продолжения блокбастера. Шварценеггер отметил, что в новой части планируется реализовать часть хороших идей.

Ранее ходили слухи о том, что съемки шестой части фильма пройдут без участия актера. Шварценеггер опроверг их еще в апреле 2017 года, сообщив, что ждет приглашения сняться в картине.

Пятая часть серии под названием "Терминатор: Генезис" вышла на экраны летом 2015 года.

Франшиза "Терминатор" рассказывает о войне людей против машин, управляемых искусственным интеллектом. Он был создан, чтобы помогать человечеству, компанией Skynet, но в итоге разум восстал против людей. Совокупные сборы серии составили более 1,4 миллиарда долларов. Первого "Терминатора" Джеймс Кэмерон снял в 1984 году.