В Кремле рассказали о подготовке разговора Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности подготовки телефонного разговора между Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Слова кремлевского спикера приводит РИА Новости.

"Общение глав государств согласовывается весьма оперативно, была бы инициатива", – отметил Песков, добавив, что на техническом уровне никаких сложностей не возникло.

Первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся в четверг, 11 июля, по инициативе украинской стороны. В ходе беседы главы государств затронули вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению пленных. Также президенты условились продолжать взаимодействие в "нормандском формате".

Позднее глава Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя состоявшиеся переговоры, назвал случившееся "хорошей новостью", добавив, что "Украина продемонстрировала свою готовность к возобновлению диалога".