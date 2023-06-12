Медведев назвал Майдан будущей площадью России

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале фото с изображением центральной площади Киева, заявив, что скоро она станет площадью России.

"Майдан незалежності. Скоро – площадь России", – сопроводил он подписью фотографию.

В свою очередь, помощник Медведева Олег Осипов в беседе с РИА Новости объяснил публикацию тем, что Киев – "российский город" и Москва его вернет.

"Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!" – заявил Осипов.

Ранее политик призвал уничтожить украинских военнослужащих и их военную технику во время контрнаступления Киева. Подобным образом Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил о готовящемся наступлении на Крым.

В ответ на слова украинского лидера зампред Совбеза призвал ликвидировать ключевые фигуры киевского режима вне зависимости от их местонахождения и без сроков давности.



Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена