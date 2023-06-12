В ДНР сообщили, что ВСУ сконцентрировали группировки для удара на донецком направлении

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Украинская армия сконцентрировала свои группировки в районах Угледара и Авдеевки, чтобы в дальнейшем ударить на этих направлениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на советника врио главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, ВСУ рассматривают перспективным именно донецкое направление. Тем не менее все атаки украинских войск в данный момент купируются силами ВС России, добавил Гагин.

Ранее военнослужащие одного из подразделений украинских войск сообщили, что лишись большей части боевых машин пехоты Bradley в ходе контрнаступления.

До этого отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что отражение всех попыток наступления ВСУ показывает, насколько хорошо подготовлены российские войска.

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