Посла России вызвали в МИД Румынии из-за слов Захаровой

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Российского посла в столице Румынии Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в местный МИД из-за заявлений представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова негативно оценила проект Национальной стратегии обороны Румынии на период 2020 – 2024 годов, где в разделе "Угрозы" была указана Россия. Представитель МИД РФ назвала это решение попыткой усилить присутствие США и НАТО в Черном море.

"Упоминание Российской Федерации в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы. Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе <...> на уровне НАТО и Европейского союза", – ответили в румынском министерстве.

В МИД Румынии назвали свои действия "строго оборонительными мерами" и подчеркнули, что принимают решения в соответствии со статусом государства – члена НАТО и Европейского союза.

В своем заявлении Мария Захарова охарактеризовала решение румынских властей как "плагиат" и попытку скопировать "чужие конфронтационные замыслы применительно к России даже ценой собственных интересов".

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия будет учитывать высылку двух российских дипломатов из Чехии при выстраивании отношений с Прагой. Инцидент произошел 7 июня. Захарова также подчеркнула, что РФ подготовит зеркальные меры.

