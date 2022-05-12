Великобритания не будет ввязываться в конфликт с РФ и ее армией – министр обороны

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство не будет напрямую вступать в конфликт с Россией и ее армией.

"Наша позиция была абсолютная четкая. Мы не вступали и не будем вступать в прямой конфликт ни с российской армией, ни с государством Россия. Я четко об этом говорил еще в начале этого конфликта, нравится это людям или нет, но Украина не является членом НАТО, и мы не будем направлять туда свои войска", – сообщил он газете Washington Post.

Он добавил, что Великобритания не предоставляла Украине вертолеты и оружие дальнего радиуса действия, которое позволило бы наносить удары по целям внутри РФ.

По словам Уоллеса, Украине оказывается помощь для ее самообороны в соответствии с международным правом, так как у Украины нее есть право на самооборону.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании направит дополнительно 1,6 миллиарда долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также выделит 57 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Украине. Отмечается, что средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.