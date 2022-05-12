Литва отзывает посла в РФ и закрывает консульство в Санкт-Петербурге

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Правительство Литвы с 1 июня отзывает посла в России Эйтвидаса Баярунаса, а также с 7 июня ликвидирует генконсульство республики в Санкт-Петербурге.

Проект соответствующего постановления литовского кабмина был зарегистрирован 12 мая.

Россия закрыла генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге после высылки из страны главы посольства РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников российского генконсульства в Клайпеде. Кроме того, власти РФ закрыли представительства Эстонии и Латвии.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.