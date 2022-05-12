Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

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Правительство Японии выразило протест властям КНДР после запуска ракеты. Предположительно, это была баллистическая ракета, сообщил японский министр обороны Нобуо Киси.

"Подобные действия КНДР угрожают миру и безопасности нашей страны и всего международного сообщества", – приводит слова Киси ТАСС.

По его словам, КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в восточном направлении, максимальная высота полета составила около 100 километров.

"Они (ракеты. – Прим.ред.) пролетели расстояние примерно 350 километров, упав, предположительно, вне исключительной экономической зоны Японии", – добавил Киси.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске баллистической ракеты из КНДР. Произведенный пуск стал уже 16-м в 2022 году.

