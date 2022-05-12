Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы

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Киевские власти, препятствуя транзиту российского газа, действуют в интересах Соединенных Штатов и стремятся устроить странам Европы газовую блокаду, выразил мнение депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Они (киевские власти. – Прим. ред.) занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты", – приводит слова парламентария РИА Новости.
Он заявил, что европейским странам пора перестать рассчитывать на украинские власти и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа. По словам Шеремета, единственным спасением для испытывающей высокий дефицит газа Европы стала бы немедленная реанимация проекта "Северный поток – 2".
11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка". Эта газораспределительная станция пропускает почти треть топлива из России через украинскую территорию в страны Евросоюза.
При этом в "Газпроме" не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. В компании заявили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств объявленного украинской стороной форс-мажора.
Накануне официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что Украина пропускает российский транзитный газ только через один вход. По его словам, это существенно снижает надежность ее газоснабжения. Так, объемы газа, поступающего в Германию через Украину, снизились на 25% по сравнению с 10 мая.
"Газпром" прекратил переводить газ для транспортировки в Европу через станцию "Сохрановка"
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