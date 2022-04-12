Песков призвал не верить на слово информации, предоставляемой Киевом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не гнушается самыми изощренными способами производства фейков.

"Поэтому хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации – не верить на слово, не верить тому, что вы видите, а просто пытаться это все перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит провокацию в городе Ирпень. Он уточнил, что будут организованы постановочные съемки для западных СМИ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

