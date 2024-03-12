Глава МИД Венгрии не исключил, что некоторые страны ЕС направят свои войска на Украину

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Власти Венгрии не исключают, что некоторые страны Евросоюза все же направят своих военнослужащих на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы МИД Венгрии Петера Сийярто в рамках конференции в Мартонвашаре.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину, дипломат предупредил, что это станет нарушением "красных линий", которые были обозначены Североатлантическим альянсом.

Сийярто напомнил, что изначальный смысл состоял в том, что НАТО не является и не будет участником данного конфликта. Однако, учитывая частые изменения в позиции лидеров ЕС, полностью исключать эту вероятность нельзя, добавил он.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать такой возможности в будущем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Макрон все больше втягивает свое государство в украинский конфликт.

Украинский президент Владимир Зеленский тем временем сообщил, что Киев не нуждается в присутствии иностранных войск на территории страны.

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