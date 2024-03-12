Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский политик Игорь Лапин возмутился уничтожению реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ ракетой российской армии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как он отметил, вооружение располагалось на позиции почти 30 минут. За такое время ВС РФ удалось навести ракету и поразить РСЗО.

"Какого черта он стоял там полчаса?" – спросил политик.

По словам Лапина, причиной потери техники стал провал радиоэлектронной разведки. Это демонстрирует серьезные проблемы в ВСУ, добавил он.

Ранее система ПВО РФ сбила 6 снарядов HIMARS и 77 украинских дронов. Кроме того, российская армия уничтожила живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.

До этого руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что украинское контрнаступление не только не принесло ожидаемых результатов, но и сам конфликт в результате начал "замораживаться. Министр подчеркнул, что, несмотря на неудачи на фронте, "политическая система и моральный дух в Киеве не иссякают".

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